Decisivos, Luiz Adriano e Rony valorizam parceria fora do campo: 'Faz diferença'

Abel Ferreira teve de acionar dois de seus principais jogadores para o Palmeiras derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e avançar às semifinais do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Parceiros dentro e fora de campo, Luiz Adriano e Rony participaram do gol que assegurou a vitória graças ao malabarismo do camisa 7, que precisou se atirar para marcar após dar um "elástico de cabeça".

"Graças a Deus a estrela dele está brilhando. Esse elástico de cabeça foi incrível", definiu Luiz Adriano sobre o gol de Rony. No lance, o camisa 10 deu um toque de letra para Gustavo Scarpa driblar o marcador e sair na cara do gol. O meia teve seu chute defendido por Cleiton, mas a bola bateu no travessão e ficou limpa para o camisa 7 ajeitar o corpo e balançar as redes.

"Um lance rápido. Acabei tendo a oportunidade de fazer o gol. Até difícil de explicar. Foi tão rápido", descreveu Rony. "Feliz pelo gol e mais feliz por ajudar a equipe. Não só eu, mas todos estão de parabéns. Agora seguimos fortes na competição", acrescentou o atacante.

Em grande fase, Rony chegou à marca de seis gols em 12 partidas na temporada e se isolou na artilharia da equipe em 2021. Ele considera que a amizade com Luiz Adriano fora dos gramados é fundamental para os dois afinarem a parceria dentro de campo e serem decisivos nas partidas, repetindo no Paulistão a boa dupla que já haviam formado na Libertadores.

"A amizade consta muito dentro de campo. Eu e o Luiz construímos uma amizade muito grande, somos irmãos. Minha família está lá, mas quando chego no clube, ele faz parte da minha família. Isso faz a diferença em campo", enfatizou o iluminado atacante.

Mesmo usando somente reservas em quase todo o Estadual, o time alviverde alcançou as semifinais pelo oitavo ano consecutivo. "Acho que a gente lutou até o final e pela nossa entrega conseguimos nos classificar. Nunca pensamos em estar fora. Foi um jogo difícil. Agora é preparar e ter o elenco à disposição para o próximo jogo", resumiu Luiz Adriano.

Nas semifinais, o Palmeiras vai enfrentar o arquirrival Corinthians ou a Ferroviária. Dependerá do resultado do jogo do time de Araraquara contra o São Paulo, no último duelo das quartas de final, disputado nesta noite.