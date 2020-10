Decisivos para o Fluminense, Nenê e Fred atingem marcas importantes em Goiânia

A vitória do Fluminense sobre o Goiás, por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, na Serrinha, teve a participação decisiva de dois veteranos do time carioca: Nenê e Fred. Cada um fez um gol e com experiência ajudaram o time a ganhar duas posições e aparecer em sexto lugar com 21 pontos no Campeonato Brasileiro. O segredo, segundo Nenê, é acreditar sempre.

"Nós ficamos um pouco frustrados no último jogo (empate por 1 a 1 com o Botafogo) e viemos aqui para recuperar os pontos perdidos. Tomamos o gol, mas não baixamos a cabeça, viramos e sofremos o empate. Mas, nunca desistido da vitória, tanto que marcarmos mais dois gols. Mantivemos a concentração, porque sabíamos que seria um jogo difícil", relatou Nenê. O meia de 39 anos, agora tem 17 gols na temporada com a camisa do clube carioca, seis deles só no Brasileirão.

Quem também tinha motivos para comemorar era Fred, que no sábado completou 37 anos e nesta noite disputou seu 300.º jogo com a camisa tricolor. Ele não conseguiu comemorar no clássico com o Botafogo, onde queria marcar um gol, mas balançou as redes em Goiânia, fazendo seu segundo gol na competição.

"É assim mesmo, não fiz no Rio, mas consegui marcar aqui em Goiânia. Estou feliz pela marca de 300 jogos, é claro, mas também pela vitória importante que nós conseguimos", comentou Fred, agora com 174 gols pelo time das Laranjeiras.

Yago Felipe, que marcou o primeiro gol do Fluminense no jogo, também acha que o time está no caminho certo. "Estou muito feliz, ainda mais por marcar um gol aqui, porque já atuei pelo Goiás. Quando tive aqui dei o meu melhor e vou dar do meu melhor também pelo Fluminense", prometeu.