Decisões agitaram o futebol brasileiro neste domingo. Veja os gols

Jogos decisivos por todo o Brasil movimentaram o futebol neste domingo. Em São Paulo, o Palmeiras ganhou do Santos por 1 a 0 no Allianz Parque e agora só precisa de um empate na Vila Belmiro, na próxima semana, para ser campeão do Paulistão. No Carioca, o Vasco arrancou a vitória só aos 46 minutos do segundo tempo e tirou a vantagem do Botafogo na final. Já o clássico entre Grêmio e Internacional, em Porto Alegre, ficou no empate sem gols e o título será decidido apenas no Beira-Rio. No Mineiro, o Atlético-MG não conseguiu confirmar o favoritismo diante da Caldense e empatou sem gols em casa, deixando a emoção para a partida de volta.

PALMEIRAS 1 x 0 SANTOS

VASCO 1 x 0 BOTAFOGO

GRÊMIO 0 x 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-MG 0 x 0 CALDENSE