Decisões de terceiro lugar em Copas têm média de quatro gols

Brasil e Holanda fazem neste sábado, em Brasília, uma partida considerada sem graça por alguns torcedores. O próprio técnico holandês, Louis Van Gaal, afirmou que achava o confronto que vale o terceiro lugar da Copa do Mundo desnecessário. Se depender da história, porém, o jogo disputado no Mané Garrincha terá muitos gols. Nos Mundiais, 17 decisões de terceiro lugar foram disputadas, com média de 4,00 gols por confronto (68 gols no total). Lembrando que em 1930 e 1950 não houve jogo para decidir o terceiro lugar.

O recorde de gols em um só jogo deu-se em 1958, na Suécia. Na ocasião, a França goleou a Alemanha por 6 a 3, com quatro gols do atacante Just Fontaine, artilheiro da Copa do Mundo (13 gols). Outros dois jogos tiveram mais de cinco bolas da rede: em 1938, na França, a seleção brasileira bateu a Suécia por 4 a 2, mesmo placar da vitória da França sobre a Bélgica em 1986.

As disputas pelos terceiros lugares das Copas de 1934, 1982, 2002 e 2010 terminaram 3 a 2. Na Itália, há 80 anos, a Alemanha bateu a Áustria. Na Copa da Espanha, foi a vez da Polônia vencer a seleção francesa pelo placar. No Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul, os turcos foram responsáveis pela segunda derrota do time sul-coreano. Na última edição, a Alemanha passou pelo Uruguai no penúltimo jogo da Copa.

Os alemães participaram de outras duas partidas válidas pela disputa da terceira colocação. Em 2006, em casa, o time alemão derrotou Portugal por 3 a 1, mesmo placar da vitória da Áustria sobre o Uruguai em 1954. Em 1970, a Alemanha fez o mínimo para bater o Uruguai depois da eletrizante semifinal com a Itália.

Quatro anos depois, o Brasil caiu diante da Polônia também por 1 a 0, mesmo desfecho da Iugoslávia em 1962, contra o Chile. O placar de 2 a 1 é o mais comum na decisão do terceiro lugar: o fato ocorreu em 1966 (vitória portuguesa sobre a União Soviética), 1978 (Brasil bateu a Itália), 1990 (italianos derrotaram a Inglaterra) e 1998 (revés holandês contra a Croácia).

Em 1994, a Suécia, por sua vez, goleou a Bulgária por 4 a 0. Já as edições de 1930, no Uruguai, e 1950, no Brasil, não contaram com o jogo que antecede a grande final da competição.

Confira a lista dos jogos

1930

Jogo não foi disputado

1934

Alemanha 3 x 2 Áustria

1938

Brasil 4 x 2 Suécia

1950

Jogo não foi disputado

1954

Áustria 3 x 1 Uruguai

1958

França 6 x 3 Alemanha

1962

Chile 1 x 0 Iugoslávia

1966

Portugal 2 x 1 União Soviética

1970

Alemanha 1 x 0 Uruguai

1974

Polônia 1 x 0 Brasil

1978

Brasil 2 x 1 Itália

1982

Polônia 3 x 2 França

1986

França 4 x 2 Bélgica

1990

Itália 2 x 1 Inglaterra

1994

Suécia 4 x 0 Bulgária

1998

Croácia 2 x 1 Holanda

2002

Turquia 3 x 2 Coreia do Sul

2006

Alemanha 3 x 1 Portugal

2010

Alemanha 3 x 2 Uruguai