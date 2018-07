Declaração de dirigente deixa clima pesado no Flamengo O clima que já não era dos mais amenos no Flamengo ficou quente de vez quando os jogadores se recusaram a falar com a imprensa, revoltados com as declarações do vice-presidente de finanças do clube, Michel Levy, de que as várias cobranças de luvas e premiações atrasadas eram fruto de "um ou dois marqueteiros querendo fazer barulho". O técnico Vanderlei Luxemburgo procurou dissuadir os atletas de silenciarem, mas não teve sucesso.