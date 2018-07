Deco admite ansiedade por voltar a ser titular no Flu

RIO - Fora do time titular do Fluminense há quatro meses, o meia Deco está confirmado entre os 11 que vão começar o clássico contra o Vasco, neste domingo, na reabertura do Maracanã para os clubes, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 35 anos, o jogador não esconde a ansiedade para deixar para trás dentro de campo a acusação por doping, que o afastou da equipe.

"O importante é voltar a competir, a treinar, a realizar o processo naturalmente. Me sinto muito bem", disse Deco, que não é titular desde 23 de março, no empate sem gols com o Duque de Caxias, pelo Campeonato Carioca. "Bom que será logo no retorno ao Maracanã. Poder voltar a jogar neste estádio e logo no dia do aniversário do clube é fantástico", disse. Neste domingo, o Fluminense completa 111 anos.

O meia elogiou o atacante Fred. "Não está vivendo apenas um momento, ele é um grande jogador. Todo mundo sabe, ele tem sido decisivo para o Fluminense, tem muita qualidade para se movimentar entre os dois zagueiros", disse.

No treino desta sexta, o técnico Abel Braga deu atenção às jogadas de bola parada, principalmente no ataque. Deco e Rafael Sobis se alternaram nas cobranças. O meia Wagner, poupado, não participou da atividade. Ao lado de Deco e Sobis, ele deve ser titular no clássico. O Fluminense está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos.