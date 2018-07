Deco admite 'grande possibilidade' de reforçar o Fluminense

O Fluminense está próximo de garantir um reforço de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Em meio aos boatos de que estaria negociando com o clube carioca, o próprio Deco confirmou nesta terça-feira, em evento do seu instituto em Indaiatuba, no interior de São Paulo, que existe uma "grande possibilidade" de voltar ao Brasil e atuar pelo time de Muricy Ramalho.

"Existe uma possibilidade de voltar ao Brasil. O Fluminense é uma grande possibilidade, mas não tem nada de concreto ainda", afirmou o meia, que ainda tem vínculo para a próxima temporada com o Chelsea. "Eu tenho contrato com o Chelsea, em respeito e até por lei eu não posso fazer nada sem falar com o clube. Eu não cheguei ainda a falar sobre isso", explicou Deco.

Atualmente com 32 anos, Deco é naturalizado português e disputará a sua segunda Copa pelo país europeu. Apesar de estar garantido no Mundial da África do Sul, o meia não atravessa uma boa fase no Chelsea, depois de viver um grande momento no Barcelona, pelo qual atuou de 2004 a 2008. No Brasil, ele apenas iniciou a sua carreira no Corinthians.

Agora, Deco admite que tem a vontade de retornar e também ter sucesso em seu país de origem. "Na verdade eu tenho este desejo de voltar ao Brasil", disse o jogador. "O único clube com quem eu falei foi o Fluminense e tem um projeto legal, que eu gosto", concluiu o meia, deixando clara a sua intenção de reforçar o time das Laranjeiras.