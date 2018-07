Deco comete gafe e diz que Flu ainda briga pelo título

"O jogo ontem [domingo] foi difícil, mas continuaremos em busca do título e nos preparando para a Libertadores!", registrou o meia nesta manhã, um dia após a derrota para o Vasco por 2 a 1, no Engenhão.

O resultado acabou com as chances de título do Fluminense. Faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato, o time das Laranjeiras está com 62 pontos, a oito a menos que o líder Corinthians. Somente o Vasco, com 68, pode desbancar a equipe paulista no último fim de semana do Brasileirão.

Para tanto, precisa vencer o clássico com o Flamengo e torcer por uma derrota do Corinthians diante do rival Palmeiras. Um empate no duelo paulista garante o troféu ao time do técnico Tite. Sem chances de título, o Fluminense assegurou a vaga na próxima Copa Libertadores.