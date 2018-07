Deco defende contratação de Ronaldinho pelo Flu

"Ele é um amigo que eu tenho até hoje. E, nessa condição, além de admirar o seu futebol, ele seria mais do que bem-vindo aqui no Fluminense. Ele voltou a jogar em alto nível e, dessa maneira, se encaixa em qualquer lugar", disse o luso-brasileiro, que rejeita, porém, fazer lobby pela contratação. "Minha função no Fluminense é de treinar e jogar. A diretoria é competente e sabe quem ela contrata."

O zagueiro Gum, perguntado sobre a possibilidade, respondeu meio em tom de brincadeira, meio com seriedade: "Sinceramente, o Ronaldinho do Flamengo eu não quero não. Mas se for o do Atlético-MG eu quero".

Uma grande contratação não é prioridade para o período de pré-temporada. A diretoria trabalha para reforçar posições consideradas carentes de bons suplentes, como a lateral direita, um meia-armador e um atacante de velocidade.