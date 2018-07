Deco, Diguinho e Samuel treinam entre os titulares

O treinador não pôde contar com os três jogadores que estão com a seleção brasileira: Diego Cavalieri, Jean e Fred. Ganharam uma vaga Ricardo Berna, Diguinho e Samuel. Já Deco entrou no lugar de Rhayner. Na lateral direita, Wallace treinou na vaga de Bruno, que sente dores na coxa direita e fez um trabalho à parte. Os titulares venceram por 2 a 1, gols de Deco e Samuel.

Também nesta terça, o lateral-esquerdo Carlinhos afirmou que espera voltar à seleção. Em 2012, ele foi chamado por Mano Menezes para os dois amistosos contra a Argentina. "Quando as convocações são no Brasil eu tenho sido lembrado e espero que isso continue. Venho fazendo a minha parte e vou torcer muito. É sempre uma honra vestir a camisa da seleção", disse. Em abril, o técnico Luiz Felipe Scolari deve chamar só atletas que jogam no País para os amistosos contra Bolívia e Chile.