Deco diz estar perto de realizar sonho no Fluminense

RIO - O meia Deco afirmou nesta quarta-feira que está perto de realizar um sonho no Fluminense. Depois de anos atuando fora do País, o jogador foi contratado pelo time carioca e pode faturar o título do Campeonato Brasileiro. Por isso, os próximos jogos serão especiais.

"Quando cheguei o time estava bem, e o time estava em primeiro com uma distancia grande, mas ainda faltava muito campeonato. Vou ficar feliz por ter jogado, mas infelizmente tive uma lesão que me atrapalhou. É um sonho poder ser campeão em um time como o Fluminense, ainda mais no ano que voltei ao Brasil", afirmou.

Deco acredita que ele tem a torcida de Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras e adversário de domingo, para conquistar o título do Brasileirão por conta da amizade entre eles. "Certamente o Felipão deve estar torcendo por mim sim. Sempre torcemos pelos amigos. Se fosse ao contrario torceria por ele", disse.

Pendurado com dois cartões amarelos, Deco garante não temer receber uma nova advertência contra o Palmeiras e ficar fora da última rodada do Brasileirão. "Não estou preocupado por ficar fora se tomar cartão. O importante é ganhar o nosso jogo da forma que der", comentou.