Deco diz que Libertadores não acabou e quer jogar logo O meia Deco, que começou como reserva a partida da noite desta quarta-feira, contra o Grêmio, não nega que o time gaúcho mereceu a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense em pleno Engenhão. Mas o jogador, que entrou no segundo tempo do confronto, destaca que os efeitos do resultado adverso também não são tão drásticos.