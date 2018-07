Deco e Diguinho desfalcarão o Fluminense no domingo

Com os desfalques, o técnico Abel Braga terá de colocar à prova uma nova escalação da equipe, que hoje ocupa a décima posição da competição nacional. Para o lugar de Deco, Rafael Sobis deve ser escalado como titular, depois de ter estreado na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último domingo, e entrado no lugar do meia Souza durante o duelo com o Atlético-MG. Já Diguinho deverá ser substituído por Fernando Bob.

Apesar dos desfalques, Abel contará com o retorno do zagueiro Márcio Rosário, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e poderá reaparecer na equipe no lugar de Digão, que retornou ao time depois de ficar afastado desde o final de março por causa de uma lesão na coxa direita.

Após a derrota para o Atlético-MG, Abel Braga reclamou duramente da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio e insinuou que exista um complô para evitar que um time carioca conquiste o título brasileiro pelo terceiro ano consecutivo - Fluminense, em 2010, e Flamengo, em 2009, foram os dois últimos campeões.

"Há erros (da arbitragem) contra o Fluminense que estão sendo demais. Não sei, mas parece que há um excesso de preocupação dos outros em relação aos cariocas porque venceram os dois últimos Brasileiros. Houve um problema com o Flamengo e o gol mal anulado contra o Palmeiras", disse o treinador, que reclamou não ter havido falta de Rafael Sobis no lance que originou o gol de André para o Atlético-MG. "Ele (o juiz) não foi o responsável pela derrota, mas influenciou o resultado final", acrescentou.