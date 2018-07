Deco e Leandro Euzébio voltam a treinar no Fluminense

RIO - O meia Deco e o zagueiro Leandro Euzébio, poupados na vitória sobre o Bangu, no último sábado, por 3 a 0, voltaram a treinar nesta segunda-feira com os demais atletas do Fluminense. Eles não tinham participado dos dois treinamentos anteriores, mas devem ser relacionados para a semifinal da Taça Guanabara, na quinta-feira, contra o Botafogo.

Os dois jogadores haviam sido desfalque do último compromisso da equipe carioca por conta de dores musculares. A situação do meia era ainda mais preocupante porque ele também estava com um problema estomacal. No entanto, ambos se recuperaram a tempo e devem estar em campo na partida desta quinta, às 21 horas, no Engenhão.

Para o clássico, o técnico Abel Braga deve ter à disposição todo o elenco tricolor. O atacante Rafael Sóbis, que também não enfrentou o Bangu, deve ser confirmado entre os titulares. O também atacante Rafael Moura, que estava suspenso, vai voltar a ser opção para o treinador.

O vencedor de Botafogo e Fluminense enfrentará quem passar do confronto entre Vasco e Flamengo na decisão. Nesta quinta, o Abel Braga deve levar a equipe a campo com: Diego Cavalieri; Bruno, Leandro Euzébio, Anderson e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Deco e Thiago Neves; Wellington Nem e Fred.