Deco e Thiago Neves voltam a treinar com bola no Flu Os meias Deco e Thiago Neves voltaram a treinar com bola ao lado dos companheiros de Fluminense, nas Laranjeiras, nesta terça-feira. Thiago Neves participou de toda a atividade, e Deco não esteve na segunda parte do treino. Ambos podem ser relacionados para a semifinal da Taça Rio, no domingo, contra o Volta Redonda.