Deco marca golaço em treino e deve reforçar o Flu Poupado na estreia do Fluminense pela Taça Rio (o segundo turno do Campeonato Carioca) - vitória sobre o Audax, no Engenhão, por 1 a 0 -, o meia Deco marcou um golaço de voleio no treino desta terça-feira. O jogador participou normalmente da atividade e mostrou que deve reforçar o time no próximo jogo, também pelo Estadual, contra o Duque de Caxias, no próximo sábado.