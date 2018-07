Deco se diz ansioso para voltar a defender o Fluminense RIO - Deco não esconde a ansiedade para voltar a jogar. Após voltar aos gramados na rodada passada do Brasileirão, o meia quer ganhar uma chance no time do Fluminense no jogo deste sábado, contra o Internacional, no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão, em Macaé.