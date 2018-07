Deco treina e dá esperanças de que possa voltar ao Fluminense

RIO - O Fluminense tem alguns dias para buscar no mercado internacional um substituto para Conca. Caso ele não venha, a esperança do técnico Abel Braga reside nas próprias Laranjeiras. Seria de grande valia se Deco pudesse justificar a contratação com uma sequência de jogos e menos aparições no departamento médico.

O meia deu bons indícios nesta quarta-feira de que está perto do retorno. Ele participou entre os reservas do primeiro coletivo comandado por Abel em preparação para o confronto com o Coritiba, sábado, no Couto Pereira.

Sem aparentar restrições físicas, Deco deu esperanças de que sua volta é questão de tempo. Só torce Abel para que sua estada entre os titulares seja prolongada.

Para o jogo deste fim de semana, o time deverá ser o mesmo derrotado no clássico Fla-Flu. A única mudança será o retorno de Mariano, então suspenso, no lugar de Diogo.