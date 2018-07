Deco treina e Diguinho desbanca Valencia no Flu

Deco ficou de fora das atividades de sexta-feira e virou dúvida no time do técnico Abel Braga. O meia, porém, retornou aos trabalhos e mostrou estar em condições de entrar em campo neste final de semana.

No domingo, Deco terá a companhia de Diguinho no meio-campo. A permanência do volante no time titular foi a surpresa do treino deste sábado. Abel havia sinalizado na sexta que Diguinho voltaria para o banco com o retorno de Edinho, suspenso na rodada passada. Contudo, o treinador mudou de ideia e resolveu escalar Diguinho ao lado de Edinho, barrando o colombiano Valencia.

Com esta mudança, o Fluminense deverá entrar em campo no domingo com: Diego Cavalieri, Mariano, Elivélton, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Marquinho e Deco; Rafael Sobis e Fred.