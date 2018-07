Deco treina e pode reforçar Fluminense na estreia da Taça Rio

RIO - O meia Deco treinou com bola nesta quinta e com isso pode reforçar o Fluminense na estreia da Taça Rio, no domingo, contra o Audax-RJ. O atleta havia sido poupado das atividades do começo da semana por conta de dores no joelho, mas participou normalmente do treinamento com os demais jogadores nesta tarde. A presença dele no jogo ainda não está confirmada.

Nas Laranjeiras, o técnico Abel Braga comandou treino de finalizações. O meia Rhayner, que vive jejum de gols de mais de dois anos em jogos oficiais, conseguiu marcar e recebeu palmas e elogios do treinador. Se Deco não tiver condições de jogo, o jovem atleta que veio do Náutico é quem deve ganhar uma chance no time titular.

Com a lesão de Thiago Neves e a indefinição sobre a participação de Deco, o meia Wagner ainda não sabe em que posição vai jogar. Ele mostrou alguma predileção pela vaga.

"É uma posição que já exerci em grande parte da minha carreira, estou acostumado e gosto de atuar ali. Se tiver que jogar mais ao lado, na região do Deco, sem problemas também, onde Abel me colocar, vou dar meu melhor", disse.