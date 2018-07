Deco treina e pode voltar ao Fluminense na quinta

A volta de Deco ao time titular é aguardada com ansiedade pelo técnico Muricy Ramalho, até por conta das suspensões dos atacantes Rodriguinho e Tartá, que não poderão enfrentar o Grêmio no Engenhão. "Fica a critério do Muricy me escalar ou não, mas ainda tenho que ver se a parte física estará OK para jogar realmente na quinta sem me precipitar", avisou o meia, após o treino desta segunda-feira.

Apesar da cautela para não forçar o retorno, Deco não esconde a ansiedade para jogar e ajudar o Fluminense a manter a liderança do Brasileirão. "Quero estar em campo, porque ajudar de fora é mais complicado. Tenho experiência, mas estando de fora não ajuda muito", disse o jogador, que tem conversado com os companheiros para passar tranquilidade nesta reta decisiva do campeonato.