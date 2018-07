Deco treina e volta ao time do Fluminense neste domingo

RIO DE JANEIRO - O técnico Abel Braga comandou um treinamento coletivo, nesta sexta-feira, e escalou o meia Deco entre os titulares do Fluminense, que enfrenta o Cruzeiro, no domingo, no jogo da entrega das faixas de campeão do Campeonato Brasileiro deste ano, no Engenhão. O atleta se recuperou de estiramento na coxa direita e, depois de três partidas fora, deve voltar à equipe ao lado de Thiago Neves.

Rafael Sóbis, que vinha ocupando a vaga do luso-brasileiro, foi adiantado para o ataque, em lugar de Wellington Nem, lesionado. Na lateral esquerda, Thiago Carletto ganhou a vaga de Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Fluminense vai jogar com casa cheia: todos os cerca de 35 mil ingressos foram vendidos. Depois do jogo, os jogadores do Fluminense vão erguer a taça do Brasileirão deste ano. Após a volta olímpica, no entanto, o clube terá de devolver o troféu à CBF, que só vai fazer a entrega definitiva na premiação do campeonato, um dia após a última rodada, em 3 de dezembro.

Nesta sexta, Abel Braga disse estar com a renovação de contrato praticamente certa. "Faltam detalhes. Estou 99% certo no Fluminense. Não tem reunião marcada para essa sexta-feira, mas não precisa. Tudo que era necessário já foi conversado. Falta apenas o clube dizer que está de acordo. Falta apenas o sim", disse, em entrevista à TV Globo.