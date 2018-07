Deco treina nas Laranjeiras, mas não volta quarta O técnico Vanderlei Luxemburgo certamente gostou do que viu no treino desta segunda, nas Laranjeiras. O meia Deco, que sentiu lesão muscular no dia 31 de julho, participou de atividades físicas e táticas, sob o comando do treinador, e não mostrou restrições em seus movimentos ou dores.