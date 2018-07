Deco treina normalmente e reforça Fluminense domingo

Apesar da ausência no treino, Fred deve jogar no domingo. Outro que enfrentará o Vasco é o meia Deco. Depois de desfalcar o Fluminense no empate com o Sport, no último domingo, por causa de uma gastroenterite, ele trabalhou normalmente com o restante do elenco nesta quarta-feira e tem condições de disputar a última rodada do Brasileirão.

Apesar de já ter o título brasileiro garantido, o Fluminense ainda tenta bater o recorde de pontos em campeonatos por pontos corridos que foram disputados por 20 clubes. A melhor marca pertence ao São Paulo: campeão em 2006 com 78 pontos - o time carioca tem agora 77 pontos. Para isso, precisa vencer o rival Vasco no clássico de domingo.