Dedé agradece carinho da torcida da Ponte Preta e promete 'dar sangue' em campo

Principal reforço da Ponte Preta para a temporada, o zagueiro Dedé esteve no Estádio Moisés Lucarelli nesta quarta-feira e teve o primeiro contato com os torcedores, agradecendo o carinho recebido desde que sua contratação foi anunciada.

"Em primeiro lugar, quero agradecer ao carinho e a recepção de todos da grande nação ponte-pretana. Vim para correr atrás do objetivo do time, fazer de tudo para vencer. Vou dar meu sangue para sairmos de campo vitoriosos", prometeu Dedé.

Ex-Vasco e Cruzeiro, o zagueiro de 33 anos está sem disputar uma partida oficial desde 2019 por conta de seguidas lesões no joelho e problemas físicos. Mesmo assim, Dedé garante estar pronto para ajudar a Ponte a atingir seus objetivos em 2022.

"Vou me entregar ao máximo para buscar tudo que a Ponte merece. A luta não para até conquistarmos nossos objetivos", finalizou o defensor.

Se reunir condições físicas, Dedé deve estrear pela Ponte Preta no dia 26 de janeiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão.