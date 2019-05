Dedé aposta em 'jogo grande' contra o São Paulo para o Cruzeiro buscar reação

O zagueiro Dedé mostrou-se confiante a respeito da recuperação do Cruzeiro na sequência do Campeonato Brasileiro, enxergando uma ótima oportunidade para o time no "jogo grande" que terá contra o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Pacaembu.

A equipe mineira vem de três resultados negativos (derrotas para Internacional, Fluminense e Chapecoense), o que, de acordo com o defensor, indica a necessidade de uma maior autoconfiança da equipe para alcançar a retomada da boa fase diante dos paulistas.

"Jogo grande. O elenco inteiro tem de se responsabilizar pelo jogo, bater no peito e ter a personalidade de jogar para cima, para frente, marcar, ajudar o outro companheiro. Os mais experientes têm o momento de tranquilizar a equipe. Mas a personalidade e responsabilidade tem que vir de todos", opinou o camisa 26.

Dedé, um dos líderes do elenco comandado por Mano Menezes, ao lado do goleiro Fábio e do volante Henrique, entretanto, considera que a fase ruim faz parte de qualquer trajetória de uma equipe de futebol.

"No futebol tem muito disso. Dificilmente um time passa o ano todo numa tranquilidade, até times europeus sempre têm uma pressãozinha. Tomara que a gente consiga afastar esta tempestade", disse o zagueiro de 30 anos, acrescentando a promessa de que a equipe em breve "vai correr atrás dos líderes" do Brasileirão.

De olho no duelo contra o São Paulo, Mano Menezes, que comandou a última uma atividade totalmente fechada à imprensa, terá como desfalques os laterais Edilson, que é titular, e Orejuela, reserva. O argentino Lucas Romero deve ser o escolhido para atuar na posição.