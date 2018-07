Dedé cobra atenção do Cruzeiro em jogos fora de casa

BELO HORIZONTE - A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, no Mineirão, deixou o Cruzeiro com uma vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o zagueiro Dedé pediu concentração aos companheiros para que o time não desperdice essa situação favorável nas duas próximas rodadas, quando vai enfrentar Corinthians e Internacional, ambos fora de casa. Assim, ele destacou que qualquer euforia nesse momento pode atrapalhar muito o time na sequência da competição.

"Temos que manter os pés no chão, porque não ganhamos nada. Damos um passo muito bom, são sete pontos de diferença sobre o segundo colocado, mas a gente sabe que não ganhou nada. Vamos ter dois jogos fora agora e, se a gente tropeçar e entrar de ''salto alto'', poderemos perder esses seis pontos, que podem nos complicar mais para a frente. Será uma situação difícil para a gente", disse.

O primeiro desses dois compromissos será diante do Corinthians, neste domingo, no Pacaembu. Dedé aposta em um duelo complicado e pediu para o time apresentar o mesmo comportamento que adota no Mineirão, onde ainda não perdeu no torneio nacional.

"Jogo contra o Corinthians é sempre complicado, ainda mais quando é lá (em São Paulo), independente da situação em que eles estão passando. Nosso time sabe que vai ser um jogo difícil, temos que ter lá no Pacaembu a mesma concentração que estamos tendo dentro daqui de casa, no Mineirão", afirmou.