Dedé comemora bom momento da defesa do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Nos últimos quatro jogos - dois pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil -, o Cruzeiro somou quatro vitórias, com 17 gols marcados e nenhum sofrido. Titular absoluto do time, o zagueiro Dedé comemora o bom momento da defesa, que não tem sido vazada e vem ajudando na conquista dos resultados positivos.

Dedé tem formado a dupla de ataque titular com Bruno Rodrigo. "A conversa entre eu e o Bruno, o entrosamento, até em questões de brincadeiras, aumentou bastante. Estou bastante confiante com o meu companheiro e com todo o elenco", afirmou o zagueiro, que chegou ao clube neste ano - veio do Vasco.

Na sequência positiva cruzeirense, foram duas vitórias por 3 a 0 no Brasileirão, sobre São Paulo e Náutico, e mais duas na Copa do Brasil, diante do Atlético-GO, por 5 a 0 e 1 a 0. Agora, o próximo desafio é contra o rival Atlético-MG, novo campeão da Libertadores, em clássico marcado para domingo.

"Não pode faltar vontade e concentração. A vontade, para mim, me faz ter mais confiança e me deixa mais concentrado. Então, a vontade e a concentração são muito importantes em um jogo como esse", avisou Dedé, já projetando o clássico que o Cruzeiro terá contra o Atlético-MG no Mineirão.