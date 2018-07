Dedé, Dagoberto e Willian treinam entre os reservas no Cruzeiro

Depois de vencerem o Palmeiras por 2 a 1, domingo, no Pacaembu, os jogadores do Cruzeiro tiveram um dia de descanso na segunda-feira e voltaram ao trabalho nesta terça. Como o time não joga no meio de semana, os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo na academia da Toca da Raposa.

Enquanto isso, os reservas realizaram um jogo-treino contra o time júnior do Cruzeiro. Com elenco forte, o clube mineiro tem hoje, entre seus reservas, nomes como Dedé, Samudio, Willian, Marlone, Dagoberto e Julio Baptista.

Este último, aliás, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 dos reservas, que atuaram com Alan; Mayke, Dedé, Eurico e Samudio; Willian Farias, Tinga, Willian (Neílton), Marlone e Dagoberto; Júlio Baptista. Reserva imediato de Fábio, o goleiro Rafael jogou entre os juniores para ser mais exigido.