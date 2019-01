Dedé destaca união dos jogadores do Cruzeiro como triunfo para nova temporada

O Cruzeiro começou bem a temporada de 2019 e venceu o Guarani por 3 a 1, no sábado, em Divinópolis (MG), na primeira rodada do Campeonato Mineiro. O centroavante Raniel, com um gol em cada tempo, e o meia Robinho marcaram os gols do clube de Belo Horizonte. Alemão descontou para o time da casa.

O zagueiro Dedé se mostrou empolgado e revelou que a união do grupo e o ambiente amistoso tem contribuição para bons resultados como o da estreia. "Nossa equipe já é muito boa e precisamos melhorar ainda mais o que já é o nosso vestiário, que é o ambiente, um ambiente amigo, companheiro, que faz resultados como esse de hoje (sábado)", destacou o jogador.

Dedé disse ainda que acredita que o Cruzeiro entra forte em 2019 com seus novos atletas. "Tem aí jogadores novos, como o Kayzer que entrou hoje (sábado). Mas muito pela experiência e entrosamento do time, temos tudo para fazer um excelente ano, com contratações pontuais que estão por vir. Alguns já chegaram, como o Marquinhos Gabriel, que foi uma excelente contratação", celebrou.

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Patrocinense, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.