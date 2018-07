Dedé diz estar pronto para conter ataque do Avaí O Vasco recebe o Avaí na quarta-feira pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil e sabe que precisa de um resultado positivo para ficar mais próximo de obter uma vaga na decisão do torneio nacional. O zagueiro Dedé sabe, porém, que terá uma responsabilidade a mais no duelo, já que os gols feitos fora de casa podem ser decisivos para a definição do confronto.