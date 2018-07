Dedé e Dagoberto desfalcam Cruzeiro em dois amistosos O Cruzeiro não poderá contar com Dedé e Dagoberto nos dois primeiro amistosos que fará nos Estados Unidos. Lesionados desde a pausa no Campeonato Brasileiro, o zagueiro e o atacante foram vetados pela comissão técnica de ambas as partidas diante do Miami Dade, domingo e terça-feira que vem, nas cidades de Framingham e Lawrence.