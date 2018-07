Dedé é operado no Rio e deve ter alta médica nesta quarta-feira

O Cruzeiro comunicou que o zagueiro Dedé foi submetido a uma cirurgia na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. De acordo com o clube, a operação no joelho direito, realizada pelo médico José Luiz Runco, foi bem sucedida e teve duas horas de duração.

O médico do Cruzeiro, Sérgio Freire Júnior, explicou que Dedé passa bem e deve receber alta hospitalar nesta quarta-feira. Anteriormente, o clube mineiro revelou que o zagueiro deve ficar afastado dos gramados por um período entre seis e oito meses. Assim, ele ficará fora da disputa da Copa Libertadores.

Dedé se contundiu no dia 5 de novembro de 2014, na Vila Belmiro, no empate por 3 a 3 com o Santos, que classificou o Cruzeiro para a decisão da Copa do Brasil, vencida pelo Atlético Mineiro. Assim, ele ficou de fora das seis últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também da final da Copa do Brasil.