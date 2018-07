Dedé e Ralf são convocados para amistoso do Brasil contra Alemanha

RIO - Pouco mais de uma semana após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América, o técnico Mano Menezes convocou nesta segunda-feira a equipe para o amistoso contra a Alemanha, marcada para o dia 10 de agosto, em Stuttgart. O treinador manteve a base da equipe que disputou o torneio na Argentina, mas chamou novidades como o corintiano Ralf e o zagueiro Dedé, do Vasco.

Do grupo convocado para a Copa América, o goleiro Jefferson, o lateral Adriano, e os meias Jadson e Elano, o zagueiro Luisão e o volante Sandro ficaram fora da lista. Mas veteranos como Lúcio e Júlio Cesar, ambos da Internazionale, que tiveram desempenho irregular na Copa América, voltaram a ser convocados. Assim, a convocação tem 17 dos 23 nomes chamados para o torneio continental.

Na eliminação sofrida diante do Paraguai, Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred desperdiçaram cobranças de pênalti. Destes apenas, o meia santista ficou fora da lista. Além disso, o treinador segue apostando nas principais promessas do futebol brasileiro, como Neymar e Paulo Henrique Ganso, que foram criticados pelo desempenho na Copa América.

Com a aproximação da Olimpíada de Londres, Mano Menezes vai dar prioridade para a preparação da equipe para os Jogos de 2012 ao mesmo tempo que trabalha para montar uma base para a Copa do Mundo de 2014. Assim, as principais novidades da lista são revelações do futebol brasileiro, como o zagueiro Dedé e o volante Ralf.

Outras novidades da convocação estão no meio-de-campo da seleção brasileira e são Fernandinho, do Shakhtar Donetsk, e Luís Gustavo, do Bayern de Munique. No mesmo setor, Renato Augusto voltou a ser convocado. Já o atacante Jonas, do Valencia, também voltou a ser chamado.

Mano Menezes também convocou Lucas Leiva, que foi expulso contra o Paraguai. A CBF ainda vai consultar a Fifa para saber se o volante poderá cumprir suspensão automática diante da Alemanha ou se precisará aguardar o próximo torneio oficial da associação - a Copa das Confederações de 2013.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra a Alemanha:

Goleiros - Júlio César (Internazionale) e Victor (Grêmio)

Laterais - Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Internazionale) e André Santos (Fenerbahçe)

Zagueiros - David Luiz (Chelsea), Lúcio (Internazionale), Dedé (Vasco) e Thiago Silva (Milan)

Volantes - Lucas Leiva (Liverpool), Ramires (Chelsea), Ralf (Corinthians), Elias (Atlético de Madrid) e Luís Gustavo (Bayern de Munique)

Meias - Lucas (São Paulo), Paulo Henrique Ganso (Santos), Fernandinho (Shakhtar Donetsk) e Renato Augusto (Bayer Leverkusen)

Atacantes - Robinho (Milan), Neymar (Santos), Fred (Fluminense), Alexandre Pato (Milan) e Jonas (Valencia)