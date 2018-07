Dedé elogia rodízio proposto por Mano no Cruzeiro: 'Elenco é forte'

O zagueiro Dedé elogiou a proposta do técnico Mano Menezes de realizar um rodízio no time titular do Cruzeiro e assim tentar brigar pelo título no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Desde que retomou os trabalhos depois da Copa do Mundo, o time mineiro ainda não repetiu a escalação

"Só temos decisões. O mês de agosto vai ser bastante intenso. Temos a capacidade de disputar as três competições e fazer grandes jogos. Achei muito inteligente da parte do Mano fazer esse rodízio. O elenco é forte, todos têm condições de estar no time e assim todos ganham ritmo", opinou o jogador.

O Cruzeiro entrará em campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o São Paulo, no estádio do Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, quarta-feira, enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois joga contra o Vitória, dia 5, em Salvador, novamente pelo Brasileirão, e então tem no dia 8 as oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo, no Maracanã.

Para tentar manter todos os atletas à disposição, Mano Menezes tem feito algumas alterações de um jogo para o outro. Contra o São Paulo, a tendência é que ele poupe os meio-campistas Thiago Neves e Robinho. O zagueiro Léo, que participou de todos os jogos após a parada da Copa, também pode ficar na reserva.

"Vai ser o primeiro de uma sequência de jogos decisivos. Estamos próximos do São Paulo na tabela, são apenas cinco pontos. Queremos nos aproximar também do líder. Estamos em um bom caminho. Vencer o São Paulo nos dará muita confiança para essa sequência de jogos", afirmou Dedé.

O Cruzeiro é o quinto colocado do Brasileiro, com 24 pontos. O São Paulo é o segundo na classificação, com 29. O Flamengo lidera a competição com 31. Neste sábado, Mano Menezes comandou a última atividade antes do duelo contra a equipe paulista, mas não deu pistas de qual será a formação inicial.