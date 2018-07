Dedé espera lutar por títulos no Vasco em 2011

"Hoje temos que pensar em títulos, não apenas que alguns jogadores se destaquem nos campeonatos, e sim que o Vasco seja campeão. Vamos buscar isso já no Carioca e na Copa do Brasil, pode ter certeza", afirmou, em entrevista ao site oficial do Vasco, revelando seus objetivos para 2011.

Dedé aproveitou para agradecer o apoio recebido da torcida do Vasco desde a sua estreia como titular em partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil. "Naquele jogo a torcida viu que eu poderia mostrar alguma coisa boa, que tinha potencial para jogar no Vasco. E a partir daí, eu consegui mostrar coisas boas, e eles seguiram me apoiando, jogando junto comigo e com a equipe", disse o zagueiro, de 22 anos.