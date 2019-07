Dedé esquece River e pede foco em clássico e semifinal: 'Temos de virar a página'

A eliminação do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, sofrida diante do River Plate na noite de terça-feira, em Belo Horizonte, faz parte do passado para Dedé. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira à tarde, o zagueiro preferiu destacar os importantes jogos que o time mineiro tem pela frente para ressaltar a importância de a equipe esquecer a decepção vivida na competição continental.

Semifinalista da Copa do Brasil, o clube tem a chance de ganhar o torneio pela terceira vez consecutiva e pela sétima em sua história - com seis taças, é o maior campeão da competição. O jogo de ida contra o Internacional será na próxima quarta-feira, no Mineirão. Pelo Campeonato Brasileiro, o time do técnico Mano Menezes luta para fugir da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, tem o clássico com o Atlético-MG, neste domingo, às 19 horas, no Independência, como o seu próximo desafio.

Dedé destacou o duelo regional. "Jogo importante para gente, para uma retomada também. Contra o River foi um jogo que nos deixa chateado, pela forma que foi o jogo, a forma que fomos derrotados. Temos de virar a página, esquecer a lamentação e correr atrás dos nossos objetivos. No Brasileiro precisamos muito somar pontos, então o jogo do Atlético vai ser muito importante."

O zagueiro afirmou não saber se joga o clássico, pois Mano poderá poupar alguns jogadores que estejam mais desgastados por causa da maratona de jogos e pretende utilizar a formação ideal diante do Inter na próxima quarta.

"Eu deixo para o treinador, para a fisiologia avaliar quais são as condições melhores para jogar. Eu me sinto bem, mas ainda não passei pela fisiologia. Mas é importante frisar que precisamos fazer um bom jogo contra o Atlético, independentemente de quem for jogar. É passar confiança para quem for para o jogo. Creio que até pelo peso da partida, o treinador vai pensar no melhor time (possível a ser escalado). Contra o Inter também é uma semifinal. Não sei qual vai ser o posicionamento", ressaltou.

Depois de um início de ano irregular, Dedé demonstra boa forma, que ele recuperou após a parada das competições nacionais motivada pela disputa da Copa América. "O time me ajudou muito a evoluir. Estou me sentindo melhor, acho que evoluí bastante, mas graças aos companheiros, à visão do treinador, e a forma que nosso time parou para pensar mais na gente. Isso fez com que nosso time jogasse mais junto, nos dá mais confiança."

Quase todos os titulares que atuaram na derrota nos pênaltis para o River Plate, terça-feira, no Mineirão, fizeram trabalhos regenerativos nesta quarta à tarde. Os que entraram durante a partida e os que não jogaram cumpriram atividades técnicas e táticas na Toca da Raposa. O único escalado para o duelo com a equipe argentina que participou deste treinamento no gramado do CT cruzeirense foi o goleiro Fábio.