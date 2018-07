Dedé lamenta queda do Vasco e violência no futebol brasileiro

SÃO PAULO - O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, afirmou nesta segunda-feira que ficou muito chateado com o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro e também lamentou as violentas brigas entre torcedores ocorridas durante o jogo que decretou a queda vascaína para a segunda divisão nacional, no último domingo, em Joinville.

Após ajudar o time cruzeirense a ser campeão brasileiro, o defensor assistiu pela TV o drama do seu ex-clube, sendo que não gostou também de ver o Fluminense ser rebaixado no último domingo, na rodada final da competição.

"Sou um cara que torci bastante para não ser rebaixado, não queria, não só o Vasco como o Fluminense, que são times de muita história. Me chateou muito essas duas quedas e também pelo carinho grande que tenho pelo Vasco", disse Dedé, em São Paulo, após participar de premiação promovida pela revista Placar e pela ESPN na qual foi eleito o melhor zagueiro deste Brasileirão.

Em seguida, o atleta exibiu indignação com os episódios ocorridos na Arena Joinville, onde o Atlético-PR goleou os vascaínos por 5 a 1. "Violência atrapalha muito o nosso futebol. A gente vai dentro do campo para dar espetáculo aos torcedores e eles (torcedores) ficam se agredindo. Tem de prender estes vândalos. Isso tem de acabar no futebol", ressaltou.

Ao fazer uma reflexão sobre a sua temporada, Dedé também comentou a proposta que o Corinthians ofereceu para ele antes dele acertar sua transferência para o Cruzeiro, reconhecendo que ainda não sabe se escolheu a melhor opção para a sua carreira. "O Corinthians fez uma proposta que me valorizou muito e mexeu muito comigo. Não posso falar que fiz a escolha certa de atuar no Cruzeiro, mas optei em ir para o Cruzeiro para ajudar o Vasco na parte financeira. Deu certo e fomos campeões, mas agradeço muito ao Corinthians pela proposta", disse.

Já ao projetar o seu futuro, o atleta afirmou que espera poder jogar o Mundial que ocorrerá no País no próximo ano, assim como mirou o título da Libertadores com a camisa cruzeirense. "Jogar uma Copa do Mundo é um sonho, no Brasil, é maior ainda. Vou correr como nunca em 2014 para estar entre os 23 convocados", afirmou, para mais tarde completar: "Libertadores eu nunca conquistei, é outro sonho e de muitos aqui no Cruzeiro, que faz bastante tempo que não ganha. Estávamos jogando o Brasileiro e já se falava desta competição. Agora o clube está fazendo um planejamento muito bom, renovando com vários jogadores do elenco para entrar com foco grande nesta competição".