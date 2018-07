Dedé nega despedida no Vasco e pede fim de rumores Após a vitória sobre o Quissamã na noite de sábado, Dedé foi o centro das atenções no gramado de São Januário. Autor do primeiro dos três gols do Vasco, o zagueiro pode ter feito seu jogo de despedida diante da torcida vascaína antes de definir seu futuro. Corinthians e Cruzeiro já demonstraram interesse pelo futebol do defensor.