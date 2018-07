Dedé passa a noite no hospital após choque de cabeça Um dos maiores ídolos da torcida vascaína, Dedé assustou a todos na noite de sábado. Após um choque de cabeça com Manoel, do Atlético-PR, o zagueiro cruzmaltino ficou no chão sentindo muita tontura, mas, mesmo assim jogou até o fim do primeiro tempo. No intervalo, foi vetado pelos médicos do clube e levado a um hospital para passar por uma tomografia.