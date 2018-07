Dedé pede desculpa a Juninho após discussão no Vasco Depois de uma áspera discussão no domingo com Juninho Pernambucano, o zagueiro Dedé comentou o episódio nesta segunda e se disse arrependido. Ao reclamar de um erro da defesa em treinamento, o jovem defensor vascaíno chamou a atenção dos companheiros com rigor e foi repreendido pelo veterano meia.