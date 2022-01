Ponte Preta anuncia acordo com Dedé para 2022; zagueiro ainda fará exames médicos

A Ponte Preta anunciou a contratação do zagueiro Dedé para a próxima temporada. O jogador de 33 anos ainda vai passar por exames clínicos e físicos na próxima semana para confirmar o acerto. Segundo o clube de Campinas, Dedé está recuperado de lesão e vinha treinando no Volta Redonda, onde foi revelado.

O defensor não atua desde 2019 e tem longo histórico de sérias contusões nos dois joelhos nos últimos anos. No currículo, ganhou dois títulos do Campeonato Brasileiro, três da Copa do Brasil, um da Série B, além de três estaduais. Pela seleção brasileira, levantou o troféu do Superclássico das Américas em duas oportunidades.

Pelo longo tempo de inatividade, terá chance de um recomeço na carreira. Dedé chegou a ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, conquistando convocações para representar a seleção brasileira, mas as lesões atrapalharam seu desempenho. Em 2019, atuou apenas em 15 jogos do Cruzeiro.

A Ponte Preta também já contratou para a próxima temporada o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o lateral-direito Norberto, os volantes Moisés Ribeiro e Matheus Jesus, além do meia Wesley e do centroavante Pedro Jr.

Na Série B, principal competição do clube em 2021, a Ponte ficou apenas na 11ª posição, com 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Na Copa do Brasil, foi eliminada pelo Criciúma nos pênaltis pela segunda fase. Já no Paulistão, foi à final do Troféu do Interior, mas perdeu para o Novorizontino.