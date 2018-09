Dedé prevê reavaliação de lance polêmico em derrota do Cruzeiro

Principal personagem da derrota do Cruzeiro para o Boca Juniors por 2 a 0, o zagueiro Dedé acredita que a Conmebol vai rever o polêmico lance da partida disputada na Bombonera, na noite de quarta-feira. Na sua avaliação, a entidade deve tomar alguma medida para reavaliar sua expulsão.

"O árbitro tem que rever o lance. Pelo fato de ter tecnologia, ele ficou comprometido num lance desse", diz Dedé, que espera por uma eventual punição ao paraguaio Eber Aquino. "Ele tem superiores. E o Cruzeiro vai correr atrás desta situação. Sabemos que o Cruzeiro tem os profissionais capacitados para rever a situação. E tomara que dê tudo certo, que eles analisem o lance."

Para o defensor do time mineiro, o uso do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) pode pesar contra o juiz da partida. "Com tanta tecnologia, com tanto recurso no futebol, tantos lances de cabeça... e o juiz expulsa e deixa o nosso time comprometido num campeonato tão difícil como esse... Acho que o árbitro não teve a leitura da situação. Foi mal demais."

No polêmico lance da partida, Dedé protagonizou jogada casual ao acertar sua cabeça no queixo do goleiro Andrada, após cruzamento da direita na área. Enquanto o goleiro recebia atendimento, Eber Aquino foi chamado pelo árbitro de vídeo e, após analisar a imagem, mostrou cartão vermelho direto para o zagueiro. O Cruzeiro já perdia por 1 a 0. Após ficar com um jogador a menos em campo, sofreu o segundo gol.

"Foi um lance forte, mas foi um lance de jogo. Quem me conhece, sabe que eu não sou jogador maldoso. Até então não tinha feito uma falta no jogo. Quando ele caiu, vi que ele estava com o olho virado. Tentei socorrer, tentei parar o jogo. Nem me preocupei com o contra-ataque", afirma Dedé.

"Eu fico triste de ter saído num lance improvável. Peço desculpas ao goleiro, de coração. Tentei na hora falar com ele, mas ele estava meio atordoado. Queria expressar minha solidariedade a ele", diz o zagueiro, que precisará cumprir suspensão automática no jogo da volta das quartas de final, no dia 4 de outubro, no Mineirão.