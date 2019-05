Dedé projeta dificuldade contra o Inter, mas confia em vitória do Cruzeiro

O zagueiro Dedé, uma das referência do atual elenco, prevê que o Cruzeiro terá dificuldades no duelo contra o Inter, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, onde o time mineiro não vence há nove anos, mas confia na vitória, que seria a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro.

O defensor colocou o rival gaúcho como um dos rivais do Cruzeiro na busca pelo título da competição nacional e ressaltou a importância de mais um triunfo. Ele também considera bom o empate em Porto Alegre. Depois de estrear com derrotar para o Flamengo, a equipe mineira emendou duas vitórias contra Ceará e Goiás no Mineirão, o que deixou os comandados de Mano Menezes na sétima posição, com seis pontos.

"Sabemos que o Internacional entrou no Campeonato Brasileiro para buscar a taça. É um jogo muito importante para gente para que possamos emendar uma boa sequência. Estamos vindo de duas vitórias no Mineirão e conquistar mais uma ou voltarmos com um ponto, será de grande importância para o nosso objetivo", declarou Dedé ao site oficial do clube.

O zagueiro também falou sobre a necessidade de acumular resultados positivos até a parada para a Copa América, que será disputada entre junho e julho. A ideia do Cruzeiro é conquistar o máximo de pontos possíveis nos próximos seis jogos para estar entre os primeiros colocados na tabela quando a competição for paralisada.

"Nosso grupo tem a meta de somar muitos pontos até a Copa América, quando teremos um período de descanso para voltarmos fortes. Queremos retomar como começamos o ano, com o time mais descansado", ressaltou. "Nossa equipe é experiente, inteligente e sabemos de jogos que não fomos tão bem. A gente está treinando para melhorar cada dia mais", completou.