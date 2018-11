Dedé promete Cruzeiro empenhado diante do Flamengo por 'gratidão' à torcida

Campeão da Copa do Brasil e sem grandes pretensões na reta final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Flamengo neste domingo, na última partida da temporada no Mineirão. Por mais que não tenha nenhuma meta em jogo na competição, o zagueiro Dedé prometeu seriedade na partida, até como forma de gratidão à torcida.

"Acho que vai ser uma forma de gratidão para o nosso torcedor por tudo que eles fizeram por nós durante a temporada. De todos os anos que estive por aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro, pude notar que esse ano foi um brilho diferente no rosto do nosso torcedor", declarou em entrevista coletiva neste sábado.

Se para o Cruzeiro o duelo de domingo tem pouca importância, para o Flamengo a vitória é fundamental. Afinal, somente com ela e com uma derrota do Palmeiras para o Vasco a equipe rubro-negra chegará à última rodada ainda sonhando com o título. Também por este cenário, Dedé cobrou seriedade de seus colegas em campo.

"É um jogo muito importante para a gente. É jogo valendo, muitos clubes têm interesse no resultado. Precisamos fazer o nosso papel dentro de campo, independente da situação do Flamengo, e tomara que possamos fazer uma excelente despedida diante do torcedor, na nossa casa, procurando sempre a vitória, porque o nosso torcedor merece", considerou.

Sem o técnico Mano Menezes, que está afastado por causa de um tratamento na pele, o auxiliar Sidnei Lobo comandou neste sábado o último treino antes da partida. O volante Henrique não participou da atividade e segue fora, dando lugar a Lucas Romero. Já o lateral Egídio pode voltar na vaga de Patrick Brey.