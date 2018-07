Dedé promete empenho para buscar títulos no Vasco O zagueiro Dedé mostrou entusiasmo após marcar um dos gols do Vasco no domingo, na vitória sobre o Ceará por 2 a 0, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Confiante para a próxima temporada, ele prometeu se empenhar ainda mais para ajudar o time carioca a conquistar títulos.