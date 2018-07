Dedé promete recuperação após Vasco perder liderança

Dedé, um dos líderes do grupo, garante que a reabilitação não demorará. "Nosso time tem que levantar a cabeça, porque estamos aí na briga pelo título. O Cruzeiro nos passou, mas ainda estamos na luta. Nossa equipe é guerreira e vamos nos recuperar", prometeu.

Com relação à vitória do Cruzeiro por 3 a 1, em pleno São Januário, repetindo o revés do ano passado (o único em casa durante todo o Brasileirão 2011), o técnico Cristóvão Borges preferiu destacar os méritos da equipe celeste, que se fechou atrás e saiu bem para o contra-ataque.

"O Cruzeiro foi bastante eficiente no que se propôs a fazer. Eles se fecharam na defesa não importando o placar e ainda fizeram o gol no primeiro tempo. Nós precisávamos jogar mais pela lateral, mas afunilamos as nossas jogadas e isso foi um erro da nossa equipe, que ainda se concentrou só em um lado" disse o treinador.