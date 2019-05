Dedé promete se 'dedicar mais' após goleada sofrida pelo Cruzeiro no Maracanã

Um dos jogadores mais renomados do elenco do Cruzeiro, o zagueiro Dedé lamentou o mau momento do time, sobretudo a goleada para o Fluminense, por 4 a 1, no Rio, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro acumula quatro jogos sem vitória, com três derrotas - Emelec (2 a 1), Internacional (3 a 1) e Fluminense (1 a 1 e 4 a 1).

O defensor disse que o time tem que aprender com os erros e falou da responsabilidade do elenco em fazer o clube brigar pelos principais títulos de 2019. "Temos que saber jogar e saber aprender com derrotas como esta para o Fluminense. O time sabe das responsabilidades que carrega, seja no Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. É saber concentrar e se dedicar um pouco mais", disse, na saída do gramado.

Outro ponto citado por Dedé foi o alto número de gols sofridos. São dez gols nos últimos quatro jogos. "Não somos time de tomar três ou quatro gols numa partida. Somos capazes de melhorar e brigar até o fim pelo título do Brasileiro", completou.

A derrota deixou o Cruzeiro com seis pontos e na 12.ª posição no Brasileirão. O time voltará a campo no dia 26, para enfrentar a Chapecoense, no Mineirão. E pressionado pela necessidade de recuperação.