Dedé sai machucado em vitória do Cruzeiro nos EUA

CHICAGO - O saldo da excursão do Cruzeiro aos Estados Unidos pode acabar sendo negativo. Neste sábado, a equipe mineira enfrentou o Morelia (México) no Toyota Park, na região metropolitana de Chicago, venceu por 2 a 1, mas viu o zagueiro Dedé, sua principal contratação para a temporada, sair de campo machucado.

O defensor se lesionou ainda no primeiro tempo, depois de disputar uma bola na área. O jogador reclamou de dores no joelho direito e deu lugar a Paulão. Seu substituto não foi até o apito final - acabou expulso no segundo tempo e ofereceu o pênalti pelo qual o Morelia descontou.

O destaque da atividade foi o jovem atacante Vinicius Araújo, que entrou no segundo tempo, conforme já havia prometido Marcelo Oliveira. Ele o segundo gol do time, aos 12 minutos, após cruzamento de Egídio. O placar havia sido aberto por Bruno Rodrigo, aos 4, de cabeça.

MERCADO

Neste sábado, a diretoria do Cruzeiro anunciou o empréstimo do zagueiro Thiago Carvalho para a Ponte Preta. O jogador foi liberado para fazer exames médicos no clube paulista e, caso seja aprovado, defenderá o clube paulista até o fim do ano.