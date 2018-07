Dedé sofre lesão no joelho direito, mas Cruzeiro descarta cirurgia

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro revelou nesta terça-feira que o zagueiro Dedé sofreu uma lesão no joelho direito durante a vitória sobre o Coritiba, sábado passado, no Mineirão, pela quinta rodada do Brasileiro. O clube, porém, não deu informações sobre a gravidade da lesão nem quanto ao prazo de recuperação.

De acordo com nota no site do Cruzeiro, Dedé "já iniciou o tratamento para poder se recuperar o mais rápido possível e voltar aos planos do técnico Marcelo Oliveira". O clube também informa que o jogador não terá de se submeter a cirurgia.

Com Wallace na seleção brasileira sub-21 que se prepara para o Torneio de Toulon, o técnico Marcelo Oliveira só tem o zagueiro Léo como opção para atuar ao lado de Bruno Rodrigo nas próximas rodadas.

Outro desfalque certo é o lateral-esquerdo Samudio, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida na eliminação da Libertadores, quarta-feira passada. Até a Copa, o Cruzeiro ainda joga com Sport (quarta), Inter (domingo), Corinthians e Flamengo.